Главный тренер "Нефтчи": Мы приехали за тремя очками, которые и завоевали

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ После победы над АЗАЛом со счетом 1:0 в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана, главный тренер "Нефтчи" Эльхан Абдуллаев поделился впечатлениями по поводу матча.

Как сообщает Report, на организованной после выездного матча пресс-конференции 47-летний специалист сделал краткое заявление.

Он сказал, что они знали о том, что матч будет тяжелым: "Поэтому мы готовились к нему серьезно. Мы приехали за тремя очками, которые и завоевали. Желаю также удачи команде АЗАЛ".