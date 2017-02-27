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    Главный тренер "Нефтчи": Мы приехали за тремя очками, которые и завоевали

    Эльхан Абдуллаев сделал заявление после победы над АЗАЛом со счетом 1:0 в рамках XX тура Премьер-лиги

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ После победы над АЗАЛом со счетом 1:0 в рамках XX тура Премьер-лиги Азербайджана, главный тренер "Нефтчи" Эльхан Абдуллаев поделился впечатлениями по поводу матча.

    Как сообщает Report, на организованной после выездного матча пресс-конференции 47-летний специалист сделал краткое заявление.

    Он сказал, что они знали о том, что матч будет тяжелым: "Поэтому мы готовились к нему серьезно. Мы приехали за тремя очками, которые и завоевали. Желаю также удачи команде АЗАЛ".

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