Главный тренер "Нефтчи": Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд

"После поражения в первой игре я сказал, что в Баку мы будем биться до конца и пройдем в следующий раунд. Тогда многие не верили моим словам".
Как передает
46-летний специалист подчеркнул, что он хорошо знает своих игроков.
"Наши игроки заслужили победу. Я должен поддерживать их в каждой игре. Благодарю руководство за то, что оно привело в команду таких качественных игроков", - отметил он.
Главный тренер также высоко оценил поддержку болельщиков.
Напомним, что по итогам двух игр "Нефтчи" одолел "Ариса" со счетом 3:2 и вышел в III квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) – "Лехия" (Гданьск, Польша).