О нас

Главный тренер "Нефтчи": Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд

Главный тренер "Нефтчи": Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд "После поражения в первой игре я сказал, что в Баку мы будем биться до конца и пройдем в следующий раунд. Тогда многие не верили моим словам".
Футбол
28 июля 2022 г. 23:54
Главный тренер Нефтчи: Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд

"После поражения в первой игре я сказал, что в Баку мы будем биться до конца и пройдем в следующий раунд. Тогда многие не верили моим словам".

Как передает Report, об этом сказал "CBC Sport" главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф после ответного матча II раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Ариса", который завершился со счетом 3:0.

46-летний специалист подчеркнул, что он хорошо знает своих игроков.

"Наши игроки заслужили победу. Я должен поддерживать их в каждой игре. Благодарю руководство за то, что оно привело в команду таких качественных игроков", - отметил он.

Главный тренер также высоко оценил поддержку болельщиков.

Напомним, что по итогам двух игр "Нефтчи" одолел "Ариса" со счетом 3:2 и вышел в III квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) – "Лехия" (Гданьск, Польша).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi: "İlk oyundakı fikirlərimdən sonra mənə gülürdülər"

Другие новости из категории

Лига конференций УЕФА: Определился соперник Нефтчи в следующем раунде
Лига конференций УЕФА: Определился соперник "Нефтчи" в следующем раунде
29 июля 2022 г. 00:18
Главный тренер Ариса: Мы проиграли этот раунд еще в первой игре
Главный тренер "Ариса": Мы проиграли этот раунд еще в первой игре
29 июля 2022 г. 00:04
Зиря остановила борьбу в Лиге конференций УЕФА
"Зиря" остановила борьбу в Лиге конференций УЕФА
28 июля 2022 г. 23:45
Игроки Ариса устроили потасовку после матча с Нефтчи
Игроки "Ариса" устроили потасовку после матча с "Нефтчи"
28 июля 2022 г. 23:23
Лига конференций УЕФА: Нефтчи вышел в следующий раунд
Лига конференций УЕФА: "Нефтчи" вышел в следующий раунд
28 июля 2022 г. 23:07
Главный тренер Габалы: Мы смогли показать на поле то, что хотели
Главный тренер "Габалы": Мы смогли показать на поле то, что хотели
28 июля 2022 г. 22:51
Главный тренер Фехервара: После второго гола Габалы я начал тревожиться
Главный тренер "Фехервара": После второго гола "Габалы" я начал тревожиться
28 июля 2022 г. 22:27
Габала выбыл из Лиги конференций УЕФА
Фото"Габала" выбыл из Лиги конференций УЕФА
28 июля 2022 г. 22:01
Женщина-борец из Азербайджана стала чемпионкой мира
Женщина-борец из Азербайджана стала чемпионкой мира
28 июля 2022 г. 20:51
Гурбан Гурбанов: Мы многого достигли в матче с Цюрихом 
Гурбан Гурбанов: Мы многого достигли в матче с "Цюрихом" 
28 июля 2022 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi