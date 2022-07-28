Главный тренер "Нефтчи": Многие не верили моим словам, что мы пройдем в следующий раунд

"После поражения в первой игре я сказал, что в Баку мы будем биться до конца и пройдем в следующий раунд. Тогда многие не верили моим словам".

"После поражения в первой игре я сказал, что в Баку мы будем биться до конца и пройдем в следующий раунд. Тогда многие не верили моим словам".

Как передает Report , об этом сказал "CBC Sport" главный тренер "Нефтчи" Лауренциу Регекампф после ответного матча II раунда Лиги конференций УЕФА против кипрского "Ариса", который завершился со счетом 3:0.

46-летний специалист подчеркнул, что он хорошо знает своих игроков.

"Наши игроки заслужили победу. Я должен поддерживать их в каждой игре. Благодарю руководство за то, что оно привело в команду таких качественных игроков", - отметил он.

Главный тренер также высоко оценил поддержку болельщиков.

Напомним, что по итогам двух игр "Нефтчи" одолел "Ариса" со счетом 3:2 и вышел в III квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Рапид" (Вена, Австрия) – "Лехия" (Гданьск, Польша).