Главный тренер "Нефтчи" извинился за поражение своих подопечных со счетом 1:8

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ “Наша команда вышла на встречу с "СКА-Хабаровск" уставшей. Были очень плохие погодные условия. Мы испытывали серьезную нехватку футболистов в составе команды – не доставало игроков из национальной сборной U-21 и других футболистов, по тем или иным причинам не вышедших на встречу. Наш противник уже завершает свои учебно-тренировочные сборы в Анталье, а мы же провели лишь свою первую встречу".

Как сообщает Report, так главный тренер "Нефтчи" Тарлан Ахмедов прокомментировал поражение своих подопечных со счетом 1:8 от аутсайдера российской премьер-лиги – футбольного клуба "СKА-Xaбаровск". 47-летний наставник признался, что почти каждый мяч в створ наших ворот становился голом: "Новые трансферы постепенно адаптируются. Гато вышел на свой первый матч после длительного перерыва. В этой встрече, прошедшей на фоне физической нагрузки, почти каждый мяч, пущенный в створ наших ворот, становился голом. Велик был и фактор неудачи. Почти все дальние удары противника попадали в "девятку". Я не вправе винить голкипера. Такое случается раз в сто лет".

Ахмедов заявил, что команда сделает вывод из ошибок и не совершит их в предстоящи играх. Главный тренер клуба принес свои извинения болельщикам: "Цель товарищеских встреч иная. Я согласен проиграть во всех товарищеских матчах, но выиграть официальные, тем самым сделав выводы из совершенных ошибок. Отмечу, что подготовка ко второй половине сезона происходит на фоне плохих погодных условий, но, несмотря на это, тренировки продолжаются. Чем тяжелы будут занятия, столь легко и комфортно нам будет в официальных встречах. Если все пойдет так, как мы предполагаем, к решающему этапу сезона мы подойдем в своей лучшей форме. Очень тяжело бывает пережить поражение, даже товарищеское. По-любому, никак нельзя оправдывать подобные поражения. Поэтому, в первую очередь, я хочу принести свои извинения нашим преданным болельщикам, которые поддерживали нас даже в самые тяжелые времена. Я их прекрасно понимаю. Эта встреча стала для нас сигналом тревоги. Мы осознали свои ошибки и будем стараться не допускать их в матчах чемпионата и кубке страны, построив более совершенную игру”.