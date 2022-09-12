Главный тренер "Нанта": Постараемся победить в матче с "Карабахом"

"Нам необходимо добиться победы в Лиге Европы и чемпионате. Мы постараемся одержать две победы подряд. Это то, чего я жду от игроков".
Как сообщает Report, об этом сказал Антуан Комбуаре, главный тренер французской команды "Нант", одного из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, после матча, который они проиграли "Лорьяну" в VII туре Лиги 1 со счетом 2:3.
59-летний специалист сказал, что очень разочарован из-за поражения.
Отметим, "Карабах" сыграет с "Нантом" 15 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 20:45.