Главный тренер "Нанта": Постараемся победить в матче с "Карабахом"

"Нам необходимо добиться победы в Лиге Европы и чемпионате. Мы постараемся одержать две победы подряд. Это то, чего я жду от игроков" Как сообщает Report, об этом сказал Антуан Комбуаре, главный тренер французской команды "Нант", одного из соперн

"Нам необходимо добиться победы в Лиге Европы и чемпионате. Мы постараемся одержать две победы подряд. Это то, чего я жду от игроков".

Как сообщает Report, об этом сказал Антуан Комбуаре, главный тренер французской команды "Нант", одного из соперников "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, после матча, который они проиграли "Лорьяну" в VII туре Лиги 1 со счетом 2:3.

59-летний специалист сказал, что очень разочарован из-за поражения.

Отметим, "Карабах" сыграет с "Нантом" 15 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 20:45.