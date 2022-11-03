Главный тренер "Нанта": "Карабах" был сильнее нас

"Игра против "Карабаха" была сложной, так как соперник был сильнее нас".
Как передает Report, об этом главный тренер французского "Нанта" Антуан Комбуаре заявил на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который они сыграют против греческого "Олимпиакоса".
59-летний специалист, комментируя встречу пятого тура, в котором они выиграли дома у "Карабаха" 2:1, сказал, что в футболе важнее всего результат.
Отметим, что сегодняшняя игра "Олимпиакос" - "Нант" начнется в 21:45 по бакинскому времени.