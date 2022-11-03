Главный тренер "Нанта": "Карабах" был сильнее нас

Игра против "Карабаха" была сложной, так как соперник был сильнее нас».

"Игра против "Карабаха" была сложной, так как соперник был сильнее нас".

Как передает Report, об этом главный тренер французского "Нанта" Антуан Комбуаре заявил на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который они сыграют против греческого "Олимпиакоса".

59-летний специалист, комментируя встречу пятого тура, в котором они выиграли дома у "Карабаха" 2:1, сказал, что в футболе важнее всего результат.

Отметим, что сегодняшняя игра "Олимпиакос" - "Нант" начнется в 21:45 по бакинскому времени.