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Главный тренер "Нанта": "Карабах" был сильнее нас

Главный тренер "Нанта": "Карабах" был сильнее нас Игра против "Карабаха" была сложной, так как соперник был сильнее нас».
Футбол
3 ноября 2022 г. 01:40
Главный тренер Нанта: Карабах был сильнее нас

"Игра против "Карабаха" была сложной, так как соперник был сильнее нас".

Как передает Report, об этом главный тренер французского "Нанта" Антуан Комбуаре заявил на пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который они сыграют против греческого "Олимпиакоса".

59-летний специалист, комментируя встречу пятого тура, в котором они выиграли дома у "Карабаха" 2:1, сказал, что в футболе важнее всего результат.

Отметим, что сегодняшняя игра "Олимпиакос" - "Нант" начнется в 21:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Nant"ın baş məşqçisi: "Qarabağ" bizdən güclü idi"

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