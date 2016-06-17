​Главный тренер национальной сборной Азербайджана проследил за игрой очередного соперника команды

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки проследил за очередным матчем. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, хорватский специалист в Лионе наблюдал за игрой Украина-Северная Ирландия в группе С.

Встреча завершилась победой Северной Ирландии, которая войдет в одну группу с национальной сборной Азербайджана на отборочном турнире Чемпионата мира-2018.

Отметим, что до этого Роберт Просинечки проследил за встречей Испания-Чехия, которая закончилась победой Испании со счетом 1:0. Соперником азербайджанской команды станет Чехия.