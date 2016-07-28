​Главный тренер МЮ Моуриньо отправил Швайнштайгера в молодежный состав

Баку. 28 Июля. REPORT.AZ/ Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отправил немецкого полузащитника Бастиана Швайнштайгера тренироваться с молодежным составом.

Как передает Report, об этом сообщает газета Mirror.

Всего португальский специалист отправил в молодежную команду девять футболистов основного состава. Помимо Швайнштайгера, это защитники Тим Фосу-Менса, Пэдди Макнэйр, Тайлер Блэкетт и Кэмерон Бортвик-Джексон, полузащитники Андреас Перейра и Аднан Янузай, нападающие Уилл Кин и Джеймс Уилсон.