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    ​Главный тренер московского “Локомотива” получил предложения из Азербайджана

    У специалиста истекает контракт с клубом

    Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко получил предложения от клубов из Ирана и Азербайджана, названия которых не раскрываются.

    Как передает Report, об этом сообщает издание «Спортфакт».

    Согласно информации, Черевченко с большой долей вероятности покинет команду в самое ближайшее время. У специалиста истекает контракт, который стороны продлевать не планируют.

    Руководство железнодорожников уже занимается поисками нового наставника. В числе кандидатов – Черчесов, Бердыев и Клюев.

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