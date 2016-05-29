​Главный тренер московского “Локомотива” получил предложения из Азербайджана

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко получил предложения от клубов из Ирана и Азербайджана, названия которых не раскрываются.

Как передает Report, об этом сообщает издание «Спортфакт».

Согласно информации, Черевченко с большой долей вероятности покинет команду в самое ближайшее время. У специалиста истекает контракт, который стороны продлевать не планируют.

Руководство железнодорожников уже занимается поисками нового наставника. В числе кандидатов – Черчесов, Бердыев и Клюев.