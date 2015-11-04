​Главный тренер "Монако": Игра с "Карабахом" будет сложной

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "На первом матче мы увидели, что центральные игроки "Карабаха" более сильны. Однако мы не изменим своей игры".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции сказал главный тренер клуба "Монако" Леонарду Жардим.

По его словам, для продолжения борьбы команда постарается одержать победу, показав лучшую игру: "Я следил и за предыдущими играми "Карабаха". Это сильная команда. Завтра соперник сыграет на собственном поле. По этой причине игра будет для нас сложной и наша цель заключается в продолжении пути".

В заключение главный тренер заметил, что Баку и Монако очень красивые города.