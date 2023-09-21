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Главный тренер "Мольде": "Карабах" заслужил победу

Главный тренер "Мольде": "Карабах" заслужил победу "Карабах» заслужил победу".
Футбол
21 сентября 2023 г. 23:22
Главный тренер Мольде: Карабах заслужил победу

"Карабах" заслужил победу".

Как сообщает Report, об этом главный тренер норвежского клуба "Мольде" Эрлинг Мо заявил на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором они уступили "Карабаху" со счетом 0:1.

"Знали, что "Карабах" играет в атакующий футбол и будет вынуждать нас идти вперед. Мы увидели вновь, что это опасный соперник. Я всегда стараюсь играть от обороны. Считаю, для нас это верный путь, и мы должны его развивать. Думаю, в домашнем матче будем смотреться еще лучше",

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Версия на азербайджанском языке “Molde”nin baş məşqçisi: “Qarabağ” qələbəyə layiq idi”

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