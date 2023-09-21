Главный тренер "Мольде": "Карабах" заслужил победу

"Карабах» заслужил победу".

"Карабах" заслужил победу".

Как сообщает Report, об этом главный тренер норвежского клуба "Мольде" Эрлинг Мо заявил на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором они уступили "Карабаху" со счетом 0:1.

"Знали, что "Карабах" играет в атакующий футбол и будет вынуждать нас идти вперед. Мы увидели вновь, что это опасный соперник. Я всегда стараюсь играть от обороны. Считаю, для нас это верный путь, и мы должны его развивать. Думаю, в домашнем матче будем смотреться еще лучше",