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Главный тренер MOİK: Благодарим Верховного главнокомандующего и армию за возможность сыграть в Ханкенди

Главный тренер MOİK: Благодарим Верховного главнокомандующего и армию за возможность сыграть в Ханкенди Главный тренер MOİK Газанфар Аббасов выразил благодарность Верховному главнокомандующему и Азербайджанской армии за освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации и возможность сыграть в Ханкенди. 
Футбол
21 декабря 2023 г. 17:40
Главный тренер MOİK: Благодарим Верховного главнокомандующего и армию за возможность сыграть в Ханкенди

Главный тренер MOİK Газанфар Аббасов выразил благодарность Верховному главнокомандующему и Азербайджанской армии за освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации и возможность сыграть в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам матча 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди против "Карабаха".

"Мы также желаем упокоения душам наших шехидов. Благодаря им мы сегодня находимся на этих землях", - сказал он.

Аббасов отметил, что игроки сделали все возможное на поле: "Мы играли с сильным соперником. Поздравляю "Карабах". Гурбан Гурбанов также поздравил меня с великолепным матчем. Мы знали, с кем мы играем. Главной целью было показать хорошую игру".

Тренер MOİK также сообщил, что его команда желает сыграть в Премьер-лиге.

"Хотели бы проводить домашние матчи в Ханкенди. Для меня это было бы честью", - сказал он.

Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между "Карабахом" и MOİK в Ханкенди завершился победой агдамского клуба со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке MOİK-in baş məşqçisi: "Tarixi torpaqlarımızda oyunun keçirilməsinə görə Ali Baş Komandanımıza, Ordumuza minnətdarlığımızı bildiririk"

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