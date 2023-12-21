Главный тренер MOİK: Благодарим Верховного главнокомандующего и армию за возможность сыграть в Ханкенди

Главный тренер MOİK Газанфар Аббасов выразил благодарность Верховному главнокомандующему и Азербайджанской армии за освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации и возможность сыграть в Ханкенди.

Главный тренер MOİK Газанфар Аббасов выразил благодарность Верховному главнокомандующему и Азербайджанской армии за освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации и возможность сыграть в Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам матча 1/8 финала Кубка Азербайджана в Ханкенди против "Карабаха".

"Мы также желаем упокоения душам наших шехидов. Благодаря им мы сегодня находимся на этих землях", - сказал он.

Аббасов отметил, что игроки сделали все возможное на поле: "Мы играли с сильным соперником. Поздравляю "Карабах". Гурбан Гурбанов также поздравил меня с великолепным матчем. Мы знали, с кем мы играем. Главной целью было показать хорошую игру".

Тренер MOİK также сообщил, что его команда желает сыграть в Премьер-лиге.

"Хотели бы проводить домашние матчи в Ханкенди. Для меня это было бы честью", - сказал он.

Матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между "Карабахом" и MOİK в Ханкенди завершился победой агдамского клуба со счетом 1:0.