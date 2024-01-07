Главный тренер: Мобилизуем все силы, чтобы удержать "Кяпяз" в Премьер-лиге

Главный тренер клуба "Кяпяз" Адиль Шукюров заявил о намерении удержать команду в Премьер-лиге.

Главный тренер клуба "Кяпяз" Адиль Шукюров заявил о намерении удержать команду в Премьер-лиге.

Как сообщает Report, 47-летний специалист рассказал о предстоящей интенсивной работе над физической подготовкой команды перед стартом второй половины сезона.

"Игра команды в первой половине сезона обнадеживает. Наша цель - усилить команду и подняться выше в турнирной таблице. Мы мобилизуем все силы, чтобы удержать "Кяпяз" в Премьер-лиге", - заявил Шукюров.

Назначенный на должность главного тренера в ноябре прошлого года Адиль Шукюров также подчеркнул, что возлагает большие надежды на нападающего Амиля Юнанова, привлеченного в команду из клуба "Сабаил".

Отметим, что "Кяпяз", набравший 14 очков в 18 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице.