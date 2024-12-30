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Главный тренер "Милана" покидает пост

Главный тренер "Милана" покидает пост Главный тренер итальянского "Милана" Паулу Фонсека подал в отставку.
Футбол
30 декабря 2024 г. 09:21
Главный тренер Милана покидает пост

Главный тренер итальянского "Милана" Паулу Фонсека подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Football Italia, 51-летний специалист объявил об этом после ничейного результата (1:1) в матче с "Ромой" XVIII тура Серии А.

П. Фонсека заявил о своем уходе из миланского клуба: "Моя совесть чиста. Потому что я сделал все, что мог".

Новым главным тренером миланцев станет Сержиу Консейсау,

Отметим, что команда после 17 матчей в Серии А занимает 8-е место, имея в активе 27 очков. Паулу Фонсека работал в "Милане" с июня этого года.

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Версия на азербайджанском языке "Milan"ın baş məşqçisi istefa verib, komanda digər portuqaliyalı mütəxəssisə tapşırılıb

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