Главный тренер: Месси восстановится к матчу с "Баварией"

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье назвал срок восстановления нападающего парижан Лионеля Месси, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье назвал срок восстановления нападающего парижан Лионеля Месси, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Лео почувствовал мышечную усталость, он возобновит тренировки в понедельник накануне матча с "Баварией". Лео не будет доступен в матче с "Монако", но он возобновится перед матчем с "Баварией". Он вовсе не "под вопросом", - приводит слова специалиста L'Equipe.

Лионель Месси получил травму подколенного сухожилия в матче Кубка Франции с "Марселем". В той игре его команда уступила (1:2) и вылетела из турнира. "ПСЖ" проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" 14 февраля. Парижане сыграют дома.

В нынешнем сезоне "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, а "Бавария" лидирует в немецкой Бундеслиге.