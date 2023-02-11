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Главный тренер: Месси восстановится к матчу с "Баварией"

Главный тренер: Месси восстановится к матчу с "Баварией" Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье назвал срок восстановления нападающего парижан Лионеля Месси, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Футбол
11 февраля 2023 г. 10:18
Главный тренер: Месси восстановится к матчу с Баварией

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье назвал срок восстановления нападающего парижан Лионеля Месси, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Лео почувствовал мышечную усталость, он возобновит тренировки в понедельник накануне матча с "Баварией". Лео не будет доступен в матче с "Монако", но он возобновится перед матчем с "Баварией". Он вовсе не "под вопросом", - приводит слова специалиста L'Equipe.

Лионель Месси получил травму подколенного сухожилия в матче Кубка Франции с "Марселем". В той игре его команда уступила (1:2) и вылетела из турнира. "ПСЖ" проведёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" 14 февраля. Парижане сыграют дома.

В нынешнем сезоне "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, а "Бавария" лидирует в немецкой Бундеслиге.

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