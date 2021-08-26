Главный тренер "Маккаби": Не так-то просто одолеть такую команду, как "Нефтчи"

Главный тренер "Маккаби" Барак Бахар признал, что победа над "Нефтчи" стала сюрпризом и для него

Главный тренер "Маккаби" Барак Бахар признал, что победа над "Нефтчи" стала сюрпризом и для него.

Как передает Report, сегодня в Хайфе состоялся ответный матч между "Маккаби" и "Нефтчи" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА. Бакинский клуб проиграл со счетом 0:4.

"Мы играли против хорошей команды, но начали матч уверенно. Результат оказался сюрпризом и для нас", - отметил он на пресс-конференции.

Б.Бахар поблагодарил болельщиков за поддержку: "Не так-то просто одолеть такую команду, как "Нефтчи". По сравнению с первым матчем, когда мы пропустили несколько голов, ко второй игре мы подготовились лучше. Я благодарю игроков – этой ночью мы написали историю".