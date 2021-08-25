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Главный тренер "Маккаби": Мы должны победить "Нефтчи" и войти в историю

Главный тренер "Маккаби": Мы должны победить "Нефтчи" и войти в историю Главный тренер "Маккаби" (Хайфа) Барак Бахар уверен - "Нефтчи" в предстоящем матче покажет хорошую игру, что потребует от израильского клуба совершенствования защиты.
Футбол
25 августа 2021 г. 19:55
Главный тренер Маккаби: Мы должны победить Нефтчи и войти в историю

Главный тренер "Маккаби" (Хайфа) Барак Бахар уверен - "Нефтчи" в предстоящем матче покажет хорошую игру, что потребует от израильского клуба совершенствования защиты.

Как передает Report, Б.Бахар дал пресс-конференцию в преддверии ответного матча этапа плей-офф Лиги конференции УЕФА. Игра пройдет 26 августа в 21:00 (по бакинскому времени) на стадионе "Самми Офер" в Хайфе.

42-летний специалист отметил, что в команде каждый понимает значимость матча.

"Мы должны показать хороший результат и попасть в историю. У нас 8 защитников, готовых в любую минуту выйти на поле", - сказал он.

По мнению Б.Бахара, его подопечные должны показать такую же игру, как в матче против "Хапоэля" (Тель-Авив).

Напомним, что первый матч между "Нефтчи" и "Маккаби" прошел в Баку. Игра завершилась ничьей (3:3).

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin baş məşqçisi: "Neftçi"ni keçib tarixə düşməliyik"

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