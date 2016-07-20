 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер македонского клуба: Мы должны быть осторожными в игре с "Нефтчи"

    Нам известно об истории нашего соперника, однако никто не может заранее говорить о результатах игры

    Скопье. 20 июля. REPORT.AZ/ "Ничью в первой игре считаю удовлетворительным результатом. У нас есть шанс пробиться в очередной раунд и мы должны воспользоваться им". 

    Как сообщает командированный в Скопью сотрудник Report, об этом на пресс-конференции перед ответной игрой 2-го классификационного раунда Лиги Европы между клубами "Шкендия"-"Нефтчи" заявил главный тренер македонского клуба Бруно Акрапович. 

    Он отметил, что им известно об истории соперника и какой командой он является, однако никто не может заранее говорить о результатах игры: "Мы хорошо подготовились к игре. Результат может быть любым, поэтому следует быть осторожными. Серия пенальти является планом С. Пока мы не думаем об очередном сопернике. Правда, если перейдем раунд, у нас будет мало времени для подготовки. Однако будет достаточно времени для анализа соперника". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi