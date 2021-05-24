Главный тренер "Лиона" объявил об уходе

Главный тренер французского футбольного клуба "Лион" Руди Гарсия сообщил, что покинет свой пост по истечении контракта.

Главный тренер французского футбольного клуба "Лион" Руди Гарсия сообщил, что покинет свой пост по истечении контракта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий Гарсии приводит пресс-служба "Лиона".

Соглашение 57-летнего специалиста с клубом было рассчитано до конца сезона. В заключительном туре чемпионата Франции "Лион" проиграл "Ницце" со счетом 2:3 и занял четвертое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в Лигу чемпионов.

"Мы очень разочарованы этим вечером, это кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра. Я бы хотел покинуть клуб, завоевав путевку в Лигу чемпионов. На этом приключение заканчивается", - сказал Гарсия.

Напомним, что Гарсия возглавлял "Лион" с октября 2019 года.