Главный тренер "Лиона" объявил об уходе

Главный тренер французского футбольного клуба "Лион" Руди Гарсия сообщил, что покинет свой пост по истечении контракта.
Соглашение 57-летнего специалиста с клубом было рассчитано до конца сезона. В заключительном туре чемпионата Франции "Лион" проиграл "Ницце" со счетом 2:3 и занял четвертое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в Лигу чемпионов.
"Мы очень разочарованы этим вечером, это кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра. Я бы хотел покинуть клуб, завоевав путевку в Лигу чемпионов. На этом приключение заканчивается", - сказал Гарсия.
Напомним, что Гарсия возглавлял "Лион" с октября 2019 года.