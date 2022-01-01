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Главный тренер "Легии": Махир Эмрели будет с нами на учебно-тренировочных сборах

Главный тренер "Легии": Махир Эмрели будет с нами на учебно-тренировочных сборах У нас была короткая, но очень позитивная встреча с Махиром.
Футбол
1 января 2022 г. 16:09
Главный тренер Легии: Махир Эмрели будет с нами на учебно-тренировочных сборах

У нас была короткая, но очень позитивная встреча с Махиром.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер польской "Легии" Александр Вукович в интервью местной прессе, говоря о футболисте сборной Азербайджана Махире Эмрели.

Касаясь слухов о том, что 25-летний нападающий покинет Варшаву, Вукович сказал, что пока все на стадии неопределенности: "Эмрели определенно будет с нами на учебно-тренировочных сборах. Я надеюсь, что он останется в команде даже после процесса подготовки. Потому что он для нас ценный футболист".

Отметим, что фанаты "Легии" напали на футболистов варшавского клуба после поражения со счетом 0:1 в матче с "Вислой" (Плоцк) в XVIII туре Экстраклассы. В результате Махир Эмрели получил травму головы. После инцидента он не появлялся на играх и тренировках представителя Варшавы.

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Версия на азербайджанском языке "Legiya"nın baş məşqçisi: "Mahir Emreli təlim-məşq toplanışında mütləq bizimlə olacaq"

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