Главный тренер команды-соперницы "Карабаха" в Лиге чемпионов продлил контракт

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне продлил контракт с клубом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Мадрида, с аргентинским специалистом заключен контракт до 2020 года.

Симеоне возглавляет клуб с 2011 года. Под его руководством в 200 из 321 матча мадридцы одержали победу.

Отметим, что в групповом раунде Лиги чемпионов "Атлетико" является одним из соперников "Карабаха". Матчи между двумя командами пройдут 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе, а 31 октября на стадионе "Метрополитано".