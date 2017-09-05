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    Главный тренер команды-соперницы "Карабаха" в Лиге чемпионов продлил контракт

    Новый контракт предусмотрен до 2020 года

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне продлил контракт с клубом.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Мадрида, с аргентинским специалистом заключен контракт до 2020 года.

    Симеоне возглавляет клуб с 2011 года. Под его руководством в 200 из 321 матча мадридцы одержали победу.

    Отметим, что в групповом раунде Лиги чемпионов "Атлетико" является одним из соперников "Карабаха". Матчи между двумя командами пройдут 18 октября на Бакинском олимпийском стадионе, а 31 октября на стадионе "Метрополитано". 

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