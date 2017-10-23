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    Главный тренер команды "Эвертон" отправлен в отставку

    54-летнего голландского специалиста отстранили из-за неудачных результатов

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер английской команды "Эвертон" Рональд Куман отправлен в отставку.

    Как сообщает Report, 54-летнего голландского специалиста отстранили из-за неудачных результатов.

    Руководство клуба было вынуждено принять радикальное решение после прошедшего 22 октября и завершившегося поражением (2:5) домашнего матча с "Арсеналом" в рамках IX тура Премьер-лиги.

    В июне 2016 года Куман заключил с командой "Эвертон" 3-летний контракт.

    Отметим, что несмотря на затрату клубом "Эвертон" этим летом на трансферы 142 млн фунт стерлингов, на данный момент он находится на 18 месте с 8 очками. 

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