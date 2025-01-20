Главный тренер : Команда Baku Fire очень удачно стартовала в чемпионате Азербайджана

Команда Baku Fire очень удачно стартовала в чемпионате Азербайджана в высшей лиге по футзалу.

Команда Baku Fire очень удачно стартовала в чемпионате Азербайджана в высшей лиге по футзалу.

Об этом Report сообщил главный тренер команды Теймур Эйвазов.

По словам тренера, Baku Fire стала первой в начальном раунде. Во многом благодаря успешно сформированной команде и раннем начале тренировок в Высшей Лиге.

Главными конкурентами команды в борьбе за чемпионство Т.Эйвазов считает "Нефтчи" и "Араз-Нахчыван": "В "Араз-Нахчыване" всегда было много легионеров. В предыдущих чемпионатах команда также отдавала предпочтение иностранным игрокам, выступая минимум с 6-7 легионерами".

Главный тренер клуба, подписавший вчера контракт с двумя бразильскими футболистами, рассказал о трансферных планах: "Хотя в Бразилии сейчас перерыв в турнирных играх, они в хорошей форме. Паулу Энрике произвел хорошее впечатление в матче против "Араз-Нахчыван". Энрике Суарес же немного подустал, он прилетел в Баку за день до игры из-за проблем с документами. Оба игрока молоды, и, думаю, быстро адаптируются к нашему климату. Других планов по трансферам у нас пока нет".

Следует отметить, что на данный момент после 8 туров Baku Fire занимает первое место в высшей лиге с 22 очками.