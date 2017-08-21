 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер клуба "Нефтчи" подал в отставку

    Заявление было принято
    © Report.az

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Эльхан Абдуллаев подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Нефтчи". Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, заявление об отставке обратившегося к руководству эксперта было принято.

    Э. Абдуллаеву выразили благодарность за его работу, пожелали успехов в будущей деятельности.

    Отметим, что Эльхан Абдуллаев с 14 сентября 2016 года был назначен главным тренером "Нефтчи". В мае этого года с ним был подписан новый трехлетний контракт. Однако команда под руководством 47-летнего эксперта начала сезон 2017/2018 с проигрыша со счетом 1:3 "Карабахау" и 0:1 "Сабаил".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi