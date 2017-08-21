Главный тренер клуба "Нефтчи" подал в отставку

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Эльхан Абдуллаев подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Нефтчи". Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, заявление об отставке обратившегося к руководству эксперта было принято.

Э. Абдуллаеву выразили благодарность за его работу, пожелали успехов в будущей деятельности.

Отметим, что Эльхан Абдуллаев с 14 сентября 2016 года был назначен главным тренером "Нефтчи". В мае этого года с ним был подписан новый трехлетний контракт. Однако команда под руководством 47-летнего эксперта начала сезон 2017/2018 с проигрыша со счетом 1:3 "Карабахау" и 0:1 "Сабаил".