Главный тренер клуба "Младость" доволен тем, что их соперником стал "Интер"

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Ненад Милованович - главный тренер сербской команды "Младость", которая станет соперницей бакинского "Интера" в I квалификационном раунде Лиги Европы, поделился своими мыслями.

Как сообщает Report, в интервью местным СМИ, 48-летний специалист заявил, что остался доволен результатами жеребьевки.

Он обещал, что футболисты сделают все возможное ради клуба, города Лучани и Сербии: "С учетом других потенциальных соперников, могу сказать, что остался доволен жеребьевкой. В целом, мы вправе надеяться на что-то".

Отметим, что другими потенциальными соперниками клуба "Младость" были "Тренчин" (Словакия), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Дачия" (Молдова) и "Ширак" (Армения).

Первый матч "Интера" (выездной матч) состоится 29 июня, а ответная игра пройдет 6 июля в Баку.