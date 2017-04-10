Главный тренер клуба, где выступает Рейнальдо, подал в отставку

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкого футбольного клуба "Аданаспор" Левент Шахин подал в отставку с занимаемой должности. Как сообщает Report, об этом 44-летний специалист заявил после проигрыша со счетом 1:3 на домашнем поле "Чайкур Ризеспор" в ходе XXVII тура Суперлиги.

Шахин никого не обвинил в неудаче команды, взяв всю ответственность на себя.

В зимнем сезоне форвард "Карабаха" Рейнальдо перешел в "Аданаспор". В матче против "Чайкур Ризеспор" он вышел на поле на 70-й минуте, когда команда проигрывала со счетом 0:2.

После 27 игр "Аданаспор" с 20 баллами занимает последнее 18-е место в турнирной таблице.

Левент Шахин был назначен главным тренером "Аданаспор" в декабре 2016 года.