Главный тренер клуба "Аланьяспор", выступающего в турецкой Суперлиге, подал в отставку

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Аланьяспор", выступающего в турецкой Суперлиге, Хикмет Караман подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, руководство команды приняло отставку 58-летнего специалиста. Комментируя свою отставку, Караман сказал: "Не получилось, не смогли, расстались".

Отмечается, что представители Аланьи уже приступили к переговорам с Месутом Баккалом.

Напомним, что Хикмет Караман был назначен главным тренером "Аланьяспор" в зимний перерыв. Под его руководством команда проиграла 5 из 6-ти матчей, а одна встреча завершилась ничьей. Клуб находится на 15 строчке с 21 очком.