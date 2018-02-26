 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер клуба "Аланьяспор", выступающего в турецкой Суперлиге, подал в отставку

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Аланьяспор", выступающего в турецкой Суперлиге, Хикмет Караман подал в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, руководство команды приняло отставку 58-летнего специалиста. Комментируя свою отставку, Караман сказал: "Не получилось, не смогли, расстались".

    Отмечается, что представители Аланьи уже приступили к переговорам с Месутом Баккалом.

    Напомним, что Хикмет Караман был назначен главным тренером "Аланьяспор" в зимний перерыв. Под его руководством команда проиграла 5 из 6-ти матчей, а одна встреча завершилась ничьей. Клуб находится на 15 строчке с 21 очком. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi