Главный тренер "Кешля": Рауф Алиев хочет подписать полугодичный контракт с нашим клубом

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Выяснилась причина вопроса продления подписания контракта футболиста сборной Азербайджана Рауфа Алиева с клубом "Кешля".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил новый главный тренер клуба "Кешля" Юрий Максимов.

По его словам, руководство клуба и тренерский состав очень хотят возвращения 29-летнего нападающего: "У нас очень хорошее мнение о Рауфе Алиеве. Правда, есть определенная обида в связи с тем, что сделав неразрешенный переход в начале сезона в албанский клуб "Кукеси", он поставил команду в трудное положение. С другой стороны, Алиев хочет заключения контракта на полгода, а мы на более долгое время. Есть некоторые нюансы. Все зависит от него самого. Мы хотим видеть Рауфа в команде. Мы решим вопрос".

Отметим, что Рауф Алиев недавно ушел из албанского "Кукеси". Согласно правилам, он не может перейти в третью команду. Алиев должен либо вернуться в "Кешля", либо направиться в страну, где чемпионат проводится по системе весна-осень.