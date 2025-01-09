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Главный тренер "Карабаха": Трансфер Жуниньо станет значимым событием для азербайджанского футбола

Главный тренер "Карабаха": Трансфер Жуниньо станет значимым событием для азербайджанского футбола
Футбол
9 января 2025 г. 16:18
Главный тренер Карабаха: Трансфер Жуниньо станет значимым событием для азербайджанского футбола

Переход Жуниньо может стать потерей, но в случае реализации трансфера это будет значимым событием для азербайджанского футбола.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после товарищеского матча с "Кяпазом", в котором агдамский клуб одержал победу со счетом 5:1.

Тренер отметил, что интерес к его подопечному Олавио Жуниньо со стороны бразильского "Фламенго" и испанской "Севильи" подтверждает развитие "Карабаха". Он подчеркнул, что внимание таких клубов способствует популяризации "Карабаха" в международной прессе, включая испанские и бразильские СМИ.

"Конкретное решение по трансферу пока не принято. Ранее мы почти достигли соглашения с "Севильей", однако затем появился вариант с "Фламенго", - сказал Гурбанов.

По словам тренера, решение зависит также от желания самого футболиста, и окончательное прояснение ситуации ожидается в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın baş məşqçisi: "Juninyonun keçidi Azərbaycan futbolu üçün önəmli hadisə olacaq"

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