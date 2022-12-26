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Главный тренер "Карабаха" сообщил о планах подписать новых игроков

Главный тренер "Карабаха" сообщил о планах подписать новых игроков Мы ведем переговоры с несколькими игроками, хотим подписать двух или трех футболистов.
Футбол
26 декабря 2022 г. 23:18
Главный тренер Карабаха сообщил о планах подписать новых игроков

Мы ведем переговоры с несколькими игроками, хотим подписать двух или трех футболистов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на церемонии "Спортивные итоги года", организованной Министерством молодежи и спорта.

Он напомнил, что зарубежные клубы интересуются Кади Борхесом и Марко Вешовичем.

"Порой при подписании контракта с игроком он сам или его агент добавляет пункт, который лишает клуб определенных полномочий. Мы не можем удержать уходящего футболиста. Кади Борхесом интересуется не только "Краснодар" (представитель РФЛ - ред.), но и клубы из различных стран мира. Это - нормальное явление. Прошлым летом интересовались Квабеной Овусу и Леандро Андраде. Мы сами контактируем с клубами понравившихся нам футболистов, ведем переговоры", - сказал Г. Гурбанов.

50-летний специалист не скрыл, что и ему самому поступали разные предложения.

"И ко мне обращаются через агентов, бывают определенные предложения. Но я привязан к "Карабаху", - добавил Гурбан Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "İki və ya üç oyunçu transfer etmək istəyirik"

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