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Главный тренер "Карабаха" пригласил северомакедонского журналиста на ответную встречу в Баку

Главный тренер "Карабаха" пригласил северомакедонского журналиста на ответную встречу в Баку Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после первого выездного матча с "Шкендией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пригласил северомакедонского журналиста на ответную встречу в Баку.
Футбол
6 августа 2025 г. 00:52
Главный тренер Карабаха пригласил северомакедонского журналиста на ответную встречу в Баку

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после первого выездного матча с "Шкендией" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пригласил северомакедонского журналиста на ответную встречу в Баку.

Как передает Report, на послематчевой пресс-конференции опытный специалист выразил признательность журналисту, поздравившему агдамский клуб с хорошей игрой и тем, что команда в течение 17 лет подряд выходит в групповой этап еврокубков.

"Спасибо вам за оказанное внимание. Было очень приятно услышать такие слова. Приглашаю вас в Баку. Если будет возможность, приезжайте и станьте нашим гостем", — заявил Гурбанов.

Отметим, что матч "Шкендия" – "Карабах" завершился победой азербайджанского клуба со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov Şimali makedoniyalı jurnalisti Bakıya dəvət edib

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