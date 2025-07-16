Главный тренер "Карабаха" отправился в Северную Ирландию, чтобы наблюдать за потенциальными соперниками команды

Главный тренер "Карабаха" отправился в Северную Ирландию, чтобы наблюдать за потенциальными соперниками команды

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов отправился в Северную Ирландию, чтобы посмотреть матч между "Линфилдом" (Северная Ирландия) и "Шелбурном" (Ирландия) — возможными соперниками команды из Агдама во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, опытный специалист не присоединился к команде, которая сегодня завершила учебно-тренировочный сбор в Австрии и вылетела в Баку.

Вместе с главным тренером игру на стадионе будет наблюдать и видеоаналитик Януш Васильев.

Отметим, что матч на стадионе "Windsor Park" в Белфасте начнется в 22:45 по бакинскому времени. Первая встреча между командами завершилась победой "Шелбурна" со счетом 1:0.

Игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут 22–23 июля (первые матчи) и 29–30 июля (ответные встречи).