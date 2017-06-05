Главный тренер "Карабаха" оценил шансы Азербайджана в игре с Северной Ирландией

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер команды "Карабах" Гурбан Гурбанов оценил шансы сборной Азербайджана в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с Северной Ирландией, который пройдет в Баку 10 июня.

В интервью Report 45-летний специалист отметил, что приезд соперника в Баку с победой над Новой Зеландией не является столь важным. Он назвал ожидания от сборной в важном в матче: "Нужно находиться рядом с командой футболистов и тренеров и верить в них. 10 июня мы будем на стадионе, будем болеть за сборную. У нас есть шанс. Правда, соперник - команда не слабая. Но мы ожидаем от сборной хорошей борьбы, хорошей игры и, наконец, хорошего результата".

По мнению Г. Гурбанова, отсутствие товарищеских встреч на сборах в Австрии не может создать проблем для сборной Азербайджана: "Каждый главный тренер имеет свои мысли, свою программу подготовки. Наша команда хоть и не проводила товарищеских встреч, но принимала участие в двусторонней игре. Поэтому я не думаю, что наши футболисты столкнутся с какими-либо трудностями. Потому что они вместе выступали на протяжении многих лет".

Главный тренер заявил, что команда не будет испытывать проблем с игровой практикой: "В настоящее время мы проводим тренировки. Основная сборная 10 июня выйдет на поле на очень важную игру с Северной Ирландией, U-21 должна провести две встречи. В ходе учебно-тренировочных сборов в Австрии у нас будет 4 игры. Думаю, что с точки зрения игровой практики трудностей не будет".

Отметим, что матч Азербайджан - Северная Ирландия, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.