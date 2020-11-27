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Главный тренер израильского клуба: постараемся победить "Карабах"

Главный тренер израильского клуба: постараемся победить "Карабах" Матч "Карабах" - "Маккаби" состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле (Турция)
Футбол
27 ноября 2020 г. 09:53
Главный тренер израильского клуба: постараемся победить Карабах

"Мы играли очень хорошо. Нельзя сравнивать качество "Вильярреала" с другими командами. Мы просто должны думать о себе и предстоящих матчах".

Как сообщает Report, об этом главный тренер израильской команды "Маккаби" (Тель-Авив) Йоргос Донис сказал на пресс-конференции после домашнего матча с испанским "Вильярреалом" в IV туре группового этапа Лиги Европы.

51-летний специалист также рассказал о предстоящей игре против "Карабаха" в V туре: "Все зависит от нас самих. На следующей неделе мы постараемся победить "Карабах". Нам достаточно, чтобы "Вильярреал" не проиграл "Сивасспору". Мы сделаем все, чтобы добиться выхода в следующий этап".

Отметим, что матч "Карабах" - "Маккаби" состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле (Турция) и начнется в 21:55 по бакинскому времени. Азербайджанский клуб проводит домашние матчи на нейтральных площадках в связи с военной ситуацией в стране.

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Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"ı məğlub etməyə çalışacağıq"

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