Главный тренер израильского клуба: постараемся победить "Карабах"

Матч "Карабах" - "Маккаби" состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле (Турция)

"Мы играли очень хорошо. Нельзя сравнивать качество "Вильярреала" с другими командами. Мы просто должны думать о себе и предстоящих матчах".

Как сообщает Report, об этом главный тренер израильской команды "Маккаби" (Тель-Авив) Йоргос Донис сказал на пресс-конференции после домашнего матча с испанским "Вильярреалом" в IV туре группового этапа Лиги Европы.

51-летний специалист также рассказал о предстоящей игре против "Карабаха" в V туре: "Все зависит от нас самих. На следующей неделе мы постараемся победить "Карабах". Нам достаточно, чтобы "Вильярреал" не проиграл "Сивасспору". Мы сделаем все, чтобы добиться выхода в следующий этап".

Отметим, что матч "Карабах" - "Маккаби" состоится 3 декабря на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле (Турция) и начнется в 21:55 по бакинскому времени. Азербайджанский клуб проводит домашние матчи на нейтральных площадках в связи с военной ситуацией в стране.