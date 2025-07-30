Главный тренер ирландского клуба: Мы не хотели пропускать в первом тайме матча с “Карабахом”

Главный тренер ирландского "Шелбурна" Джои О'Брайен после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" заявил, что его команда рассчитывала сохранить нули на табло в первом тайме.

Главный тренер ирландского "Шелбурна" Джои О'Брайен после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" заявил, что его команда рассчитывала сохранить нули на табло в первом тайме.

Как сообщает Report, специалист подчеркнул. что "Карабах" является сильным соперником.

"Мы и в первом матче делали ставку на оборону. Не хотели, чтобы счет открылся уже в первой половине игры. “Карабах” - действительно сильная команда. В первой встрече мы пропустили голы из-за собственных ошибок, а в Баку - в концовке первого тайма, и это помешало нашим планам. Хотя к ответному матчу мы подготовились хорошо", - сказал он.