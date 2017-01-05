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    Главный тренер "Интера" прокомментировал трансфер Агабалы Рамазанова в "Карабах"

    Заур Сванадзе: Будет сложно, однако мы будем бороться

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Футболист бакинского "Интера" Агабала Рамазанов перешел в "Карабах".

    Об этом Report сообщил главный тренер "Интера" Заур Сванадзе.

    Хотя грузинский специалист назвал отсутствие 24-летнего полузащитника большой потерей для команды, он добавил, что они попытаются восполнить эту потерю молодыми футболистами: "Он оказывал нам большую помощь. Думаю, что его отсутствие скажется на нашей игре. Однако в любом случае я думаю, что у нас есть молодые футболисты, которые смогут заменить Рамазанова. Будет сложно, однако мы будем бороться. Посмотрим, что будет дальше".

    Отметим, что Агабала Рамазанов вместе с клубом "Карабах" отправился на учебно-тренировочные сборы в турецкий регион Анталия. 

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