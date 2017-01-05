Главный тренер "Интера" прокомментировал трансфер Агабалы Рамазанова в "Карабах"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Футболист бакинского "Интера" Агабала Рамазанов перешел в "Карабах".

Об этом Report сообщил главный тренер "Интера" Заур Сванадзе.

Хотя грузинский специалист назвал отсутствие 24-летнего полузащитника большой потерей для команды, он добавил, что они попытаются восполнить эту потерю молодыми футболистами: "Он оказывал нам большую помощь. Думаю, что его отсутствие скажется на нашей игре. Однако в любом случае я думаю, что у нас есть молодые футболисты, которые смогут заменить Рамазанова. Будет сложно, однако мы будем бороться. Посмотрим, что будет дальше".

Отметим, что Агабала Рамазанов вместе с клубом "Карабах" отправился на учебно-тренировочные сборы в турецкий регион Анталия.