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    ​Главный тренер "Интера": Хотим оправдать надежды и пройти этот этап

    Команда готова к игре

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Игра будет сложной и мы делаем все возможное для хорошего результата. Команда готова к игре".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал главный тренер бакинского футбольного клуба "Интер" Заур Сванадзе.

    Главный тренер, поделившийся своими мыслями перед ответной встречей с албанским клубом "Лачи" первого классификационного этапа Лиги Европы УЕФА, сказал, что провел беседу с игроками.

    "Последнюю неделю мы тренировались очень хорошо. Хотим оправдать надежды и пройти этот этап. Мы покажем свою силу в поле", - сказал З.Сванадзе.

    Отметим, что игра "Интер Баку" - "Лачи" состоится на стадионе "Интер Арена" 9 июля в 21:00.

    Прошедшая 2 июля в Албании первая игра завершилась ничьей - 1:1. 

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