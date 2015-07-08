​Главный тренер "Интера": Хотим оправдать надежды и пройти этот этап

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Игра будет сложной и мы делаем все возможное для хорошего результата. Команда готова к игре".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал главный тренер бакинского футбольного клуба "Интер" Заур Сванадзе.

Главный тренер, поделившийся своими мыслями перед ответной встречей с албанским клубом "Лачи" первого классификационного этапа Лиги Европы УЕФА, сказал, что провел беседу с игроками.

"Последнюю неделю мы тренировались очень хорошо. Хотим оправдать надежды и пройти этот этап. Мы покажем свою силу в поле", - сказал З.Сванадзе.

Отметим, что игра "Интер Баку" - "Лачи" состоится на стадионе "Интер Арена" 9 июля в 21:00.

Прошедшая 2 июля в Албании первая игра завершилась ничьей - 1:1.