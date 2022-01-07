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Главный тренер и игроки ФК "Бешикташ" заразились коронавирусом

Главный тренер и игроки ФК "Бешикташ" заразились коронавирусом Главный тренер турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Ондер Каравели и три игрока клуба заразились коронавирусом.
Футбол
7 января 2022 г. 11:10
Главный тренер и игроки ФК Бешикташ заразились коронавирусом

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Ондер Каравели и три игрока клуба заразились коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба, их тесты на коронавирус оказались положительными после матча за Суперкубок в Катаре.

Лица, у которых выявлена инфекция, помещены на карантин.

Отметим, что футбольный клуб «Бешикташ» встретился с клубом «Антальяспором» в матче за Суперкубок Турции. Основное и добавленное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии же пенальти победу одержал «Бешикташ» со счетов 4:2.

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Версия на азербайджанском языке "Beşiktaş"ın baş məşqçisi və futbolçuları koronavirusa yoluxub

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