Главный тренер и игроки ФК "Бешикташ" заразились коронавирусом

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Ондер Каравели и три игрока клуба заразились коронавирусом.

Главный тренер турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Ондер Каравели и три игрока клуба заразились коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт стамбульского клуба, их тесты на коронавирус оказались положительными после матча за Суперкубок в Катаре.

Лица, у которых выявлена инфекция, помещены на карантин.

Отметим, что футбольный клуб «Бешикташ» встретился с клубом «Антальяспором» в матче за Суперкубок Турции. Основное и добавленное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии же пенальти победу одержал «Бешикташ» со счетов 4:2.