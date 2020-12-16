Главный тренер и футболисты "Нефтчи" приступили к тренировкам

Излечившийся от коронавируса главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов присоединился к тренировкам команды.

Излечившийся от коронавируса главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов присоединился к тренировкам команды.

Как сообщает Report, вместе с 42-летним специалистом начали тренироваться капитан Эмин Махмудов, а также Антон Кривоцюк и Фахмин Мурадбейли.

Стивен Монроз, Бруно Телуши и травмированный Джабир Амирли, у которых был обнаружен коронавирус, не могут принять участие в тренировке.

"Нефтчи" встретится с "Сабахом" в XII туре Премьер-лиги Азербайджана. Встреча состоится 20 декабря на "Bank Respublika Arena".