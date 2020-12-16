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Главный тренер и футболисты "Нефтчи" приступили к тренировкам

Главный тренер и футболисты "Нефтчи" приступили к тренировкам Излечившийся от коронавируса главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов присоединился к тренировкам команды.
Футбол
16 декабря 2020 г. 15:28
Главный тренер и футболисты Нефтчи приступили к тренировкам

Излечившийся от коронавируса главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов присоединился к тренировкам команды.

Как сообщает Report, вместе с 42-летним специалистом начали тренироваться капитан Эмин Махмудов, а также Антон Кривоцюк и Фахмин Мурадбейли.

Стивен Монроз, Бруно Телуши и травмированный Джабир Амирли, у которых был обнаружен коронавирус, не могут принять участие в тренировке.

"Нефтчи" встретится с "Сабахом" в XII туре Премьер-лиги Азербайджана. Встреча состоится 20 декабря на "Bank Respublika Arena".

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi və futbolçuları məşqlərə qoşuldu

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