Главный тренер "Хоффенхайма" покинул свой пост

Пеллегрино Матараццо ушел с поста главного тренера "Хоффенхайма".

Пеллегрино Матараццо ушел с поста главного тренера "Хоффенхайма".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба, причиной отставки 46-летнего специалиста стали неудовлетворительные выступления команды в первой части сезона.

Матараццо возглавлял "Хоффенхайм" с февраля 2023 года. Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера временно будут Франк Фрелинг и Бенджамин Хюбнер.

По итогам десяти туров "Хоффенхайм" с девятью набранными очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Команда также выступает в Лиге Европы, где после четырёх матчей с пятью баллами занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа.