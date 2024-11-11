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Главный тренер "Хоффенхайма" покинул свой пост

Главный тренер "Хоффенхайма" покинул свой пост Пеллегрино Матараццо ушел с поста главного тренера "Хоффенхайма".
Футбол
11 ноября 2024 г. 18:15
Главный тренер Хоффенхайма покинул свой пост

Пеллегрино Матараццо ушел с поста главного тренера "Хоффенхайма".

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба, причиной отставки 46-летнего специалиста стали неудовлетворительные выступления команды в первой части сезона.

Матараццо возглавлял "Хоффенхайм" с февраля 2023 года. Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера временно будут Франк Фрелинг и Бенджамин Хюбнер.

По итогам десяти туров "Хоффенхайм" с девятью набранными очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Команда также выступает в Лиге Европы, где после четырёх матчей с пятью баллами занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа.

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