Главный тренер греческого ПАОКа:"Может, "Карабах" это не мировая известность, но нам будет нелегко"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер греческого ПАОК поделился мнением относительно предстоящего матча 4-го тура группы J Лиги Европы против азербайджанского «Карабаха» в Салониках, передает Report.

«В первой встрече мы, возможно, выдали свой худший матч в этом году. Жду, что в предстоящей игре мы будем более эффективны и дисциплинированны относительно матча в Азербайджане. Мы не сможем рассчитывать на Кампуша и Пелкаса, который скорее всего будет готов к «Панионису». Но Цавеллас может выйти на поле против «Карабаха». Мы проанализировали матч в Баку, и теперь футболисты знают, чего им делать не нужно. Может, «Карабах» – это не мировая известность, но необходимо хорошо подготовиться к нему, так как будет нелегко. У соперника в составе есть несколько высококлассных игроков, которым необходимо уделять особое внимание», - цитирует Ивича gazzetta.gr.