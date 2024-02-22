Главный тренер германского клуба высказался о своем будущем

Главный тренер германского клуба "Байер 04" Хаби Алонсо прокомментировал новости о своем будущем.

Главный тренер германского клуба "Байер 04" Хаби Алонсо прокомментировал новости о своем будущем.

Как сообщает Report, испанский специалист заявил, что сейчас он сосредоточен на своей нынешней команде.

"Бавария", "Ливерпуль"? Я не могу сказать ничего на этот счет. Сейчас я главный тренер "Байера 04", и это точно. Что если звонок из "Баварии"? Опять же, это только гипотетически - ничего нового я не могу сказать", - отметил Алонсо.

Напомним, ранее Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель также покинет свой пост этим летом. Основным претендентом на пост главного тренера в этих клубах считается Хаби Алонсо.