О нас

Главный тренер германского клуба высказался о своем будущем

Главный тренер германского клуба высказался о своем будущем Главный тренер германского клуба "Байер 04" Хаби Алонсо прокомментировал новости о своем будущем.
Футбол
22 февраля 2024 г. 19:12
Главный тренер германского клуба высказался о своем будущем

Главный тренер германского клуба "Байер 04" Хаби Алонсо прокомментировал новости о своем будущем.

Как сообщает Report, испанский специалист заявил, что сейчас он сосредоточен на своей нынешней команде.

"Бавария", "Ливерпуль"? Я не могу сказать ничего на этот счет. Сейчас я главный тренер "Байера 04", и это точно. Что если звонок из "Баварии"? Опять же, это только гипотетически - ничего нового я не могу сказать", - отметил Алонсо.

Напомним, ранее Юрген Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании этого сезона. Главный тренер "Баварии" Томас Тухель также покинет свой пост этим летом. Основным претендентом на пост главного тренера в этих клубах считается Хаби Алонсо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya klubunun baş məşqçisi gələcəyi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib

Другие новости из категории

Президент Карабаха встретился с Гурбаном Гурбановым перед матчем с Брагой
Президент "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым перед матчем с "Брагой"
22 февраля 2024 г. 15:46
Футболист Нефтчи: Карабах играет на европейском уровне
Футболист "Нефтчи": "Карабах" играет на европейском уровне
22 февраля 2024 г. 14:50
Экс-футболист Барселоны Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы
Экс-футболист "Барселоны" Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы
22 февраля 2024 г. 14:10
Лига Европы: Карабах сегодня проведет ответный матч против Браги
Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч против "Браги"
22 февраля 2024 г. 09:39
Лига чемпионов: Порту обыграл Арсенал в 1/8 финала, забив в добавленное время
Лига чемпионов: "Порту" обыграл "Арсенал" в 1/8 финала, забив в добавленное время
22 февраля 2024 г. 02:03
Мариана Василева встретилась с главами региональных управлений молодежи и спорта
ФотоМариана Василева встретилась с главами региональных управлений молодежи и спорта
21 февраля 2024 г. 12:45
Директор стадиона: Идет подготовка к матчу Карабах - Брага
Директор стадиона: Идет подготовка к матчу "Карабах" - "Брага"
21 февраля 2024 г. 12:43
Президент Аргентины назвал лучшего игрока в истории футбола
Президент Аргентины назвал лучшего игрока в истории футбола
21 февраля 2024 г. 08:14
Стали известны сроки возвращения вратаря Ливерпуля Алиссона после травмы
Стали известны сроки возвращения вратаря "Ливерпуля" Алиссона после травмы
21 февраля 2024 г. 06:31
ЛЧ: Боруссия сыграла вничью с ПСВ, Интер обыграл Атлетико
ЛЧ: "Боруссия" сыграла вничью с ПСВ, "Интер" обыграл "Атлетико"
21 февраля 2024 г. 03:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi