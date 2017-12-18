Главный тренер "Галатасарая" отправлен в отставку

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкой команды "Галатасарай" Игор Тудор отправлен в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, официальное решение будет принято на предстоящем сегодня в 15:00 по бакинскому времени заседании Правления.

После продолжительных обсуждений, вчера ночью президент клуба Дурсун Озбек посчитал целесообразным расстаться с хорватским специалистом. Тудору выплатят компенсацию в размере 400 тыс. евро.

Отметим, что на выездном матче в XVI туре Суперлиги "Галатасарай" потерял лидерство, проиграв клубу "Ени Малатьяспор" со счетом 1:2.

На данный момент "желто-красные" на 1 очко отстают от "Башакшехира", находящегося на 1-й строчке с 33 очками.