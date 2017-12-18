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    Главный тренер "Галатасарая" отправлен в отставку

    Игорю Тудору выплатят компенсацию в 400 тыс евро

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер турецкой команды "Галатасарай" Игор Тудор отправлен в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, официальное решение будет принято на предстоящем сегодня в 15:00 по бакинскому времени заседании Правления.

    После продолжительных обсуждений, вчера ночью президент клуба Дурсун Озбек посчитал целесообразным расстаться с хорватским специалистом. Тудору выплатят компенсацию в размере 400 тыс. евро.

    Отметим, что на выездном матче в XVI туре Суперлиги "Галатасарай" потерял лидерство, проиграв клубу "Ени Малатьяспор" со счетом 1:2.

    На данный момент "желто-красные" на 1 очко отстают от "Башакшехира", находящегося на 1-й строчке с 33 очками. 

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