Главный тренер "Габалы": В нынешней ситуации это воплотить не так-то просто - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер "Габалы" ответил на вопросы журналистов на послематчевом брифинге с “MOİK”, завершившимся со счетом 1:1.

Как сообщает Report, ранее он поделился своими мыслями о встрече:

- После физической подготовки есть определенные компоненты, которые мы хотели бы видеть в футболистах. Не многое, но получить нам все-таки удалось. Были моменты, которые мы специально проработали. Знали, что увидим их реализацию в полной мере. Нам предстоит изменить стиль игры. Нам бы хотелось построить игру от атаки к обороне, от обороны к быстрой атаке. В нынешней ситуации это воплотить не так-то просто. Мне удалось добиться от подопечных лишь толику желаемого. Надо больше работать. Эта игра дала большую пищу для размышлений. Нам надо больше стараться, чтоб футболисты смогли воплотить на поле желаемое нами.

- Ожидаются ли изменения в тактике игры "Габалы"?

- Есть тактики защиты и атаки, мы бы хотели преуспеть в обеих. Некоторые изменения возможны, мы переговорим с футболистами. На все это требуется время. Нам бы хотелось хорошо играть как в атаке, так и в обороне. Если нам удастся претворить задуманное на поле, то все будет, как говорится, налицо. Будем стараться выступать лучше. Глобальные изменения не предвидятся.

- Некоторые футболисты ушли из "Габалы"...

- Я могу говорить лишь о футболистах, выступающих на поле в составе команды. Будем больше работать, развиваться. Мы бы хотели привлечь в состав форварда. Полностью скомплектовав команду, мы отправимся в Словению на проверочные матчи.

- Как отразился на команде уход Багали Дабо?

- Дабо уже выступает в другой команде. Я бы не хотелось говорить об этом. Он волен поступать как считает нужным.

- Но он обещал Вам…

- Мне он ничего не обещал (смеется).

- Он обещал "Габале", но после подписал контракт с другой командой.

- Да. Я читал об этом в прессе. Не вижу проблемы в уходе Дабо.

- Определились ли Ваши соперники в Словении?

- Да, мы говорили об этом. Запланированы 4 матча. Возможно, один из них будет отменен. Достигнуты договоренности с "Динамо” и "Kукеси”. Третий соперник определится в Словении.

- Нужен ли "Габале" футболист, который поведет за собой всю команду?

-Разумеется. Нам нужен футболист на всех позициях. Сегодня мне понравилась игра центровых, я не ожидал такого от Эльвина Джамалова и Гисмята Алиева. Они осуществили желаемое. Но нам нужен тот, кто будет строить игру. Мы нашли Сабьена Лилаи, я доволен его игрой. В его голове целая философия футбола. Он может построить игру.

- Завтра определится противник "Габалы". Есть ли у Вас желанный противник?

- Я не задумывался об этом, а то все идет наперекосяк. Пусть случится хорошее.