Главный тренер "Габалы": В команде должна возникнуть конкуренция - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сянан Гурбанов - главный тренер "Габалы", обыгравшей в проверочном матче "Гарадаг Локбатан" со счетом 2:0, после игры дал интервью Report.

- На проверочной игре вы победили. Что вы можете сказать о встрече?

- После 6-дневного тренировочного процесса мы планировали провести проверочную игру. Тренировочные сборы мы начали в хорошем расположении духа. Думаю, игра получилась хорошая. Соперник тоже оказал нам хорошее сопротивление. Мы постарались в этой встрече играть двумя составами. Я доволен игрой футболистов.

- В первой части игры Джеймс Аденийи получил травму. Травма серьезная?

- Аденийи подвернул ногу, мы не стали рисковать и заменили его. Особо серьезных проблем нет.

- В чем причина того, что Анар Назиров сегодня не играл?

- Для Анара мы запланировали дополнительную тренировку, потому что он вернулся после травмы. Поэтому сегодня мы не стали рисковать. Он вернулся к тренировкам. На играх в Анталье он получит шанс.

- Новый трансфер Давит Волкови также отсутствовал на поле сегодня…

- Он хоть и работает индивидуально после возвращения с отдыха, вместе с командой не тренировался. Поэтому сегодня на поле его не выпустили. Он два дня тренируется индивидуально.

- В позиции нападающего у Вас довольно много игроков. Ходят слухи, что Вашим нападающим поступали предложения. Не подтверждает ли правдивость слухов трансфер Волкови?

- Мы изначально планировали привлечь в состав нападающего. В наш клуб не поступало никаких официальных предложений. У играющих в команде игроков имеются контракты. Сейчас мы хотим продолжать с ними.

- Насколько важным был трансфер нападающего в команду?

- Мы смотрим на игроков, которых хотим. В нашей команде должна возникнуть конкуренция. У нас не так уж и много нападающих. Мы хотим наличия конкуренции между игроками в передней линии. Думаю, возникнет здоровая конкуренция. Кто лучше проявит себя на тренировках, тот получит шанс на поле.

- Кого вы хотите привести на позицию Темкина Халилзаде?

- Некоторых игроков команды мы хотим проверить на левом фланге. У нас имеются игроки, которые могут играть на той позиции. Если понравится, мы может взять на эту позицию и нового футболиста.

- Продолжаются ли ваши работы по трансферу?

- Да, мы смотрим. Мы не хотим приобретать игрока ради трансфера. Если будет выгодный нам и соответствующий бюджету игрок, может взять его в команду.

- Чего вы ждете от сборов в Анталье?

- Отрадно, что футболисты осознают ответственность. На первом этапе подготовительного процесса это подтвердилось. Мы постоянно должны идти вперед. Каждая тренировка, игра означает наше развитие. Мы хотим максимально использовать двухнедельные сборы в Анталье, чтобы продвинуться еще дальше.