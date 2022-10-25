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Главный тренер "Габалы" получит категорию Pro

Главный тренер "Габалы" получит категорию Pro Главный тренер клуба Габала Эльмар Бахшиев скоро получит категорию Pro. Как сообщает Report, официальное объявление об этом будет сделано к середине ноября. Стоит отметить, что 42-летний специалист возглавляет "красно-черных" с 2020 года.
Футбол
25 октября 2022 г. 22:17
Главный тренер Габалы получит категорию Pro

Главный тренер клуба "Габала" Эльмар Бахшиев получит категорию Pro.

Как сообщает Report, официально об этом будет объявлено в середине ноября.

Отметим, что 42-летний специалист возглавляет "красно-черных" с 2020 года.

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