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    ​Главный тренер "Габалы" оценил жеребьевку Лиги Европы

    Роман Григорчук: Мы с нетерпением ждем каждого из соперников

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Все команды в нашей группе авторитетны и сильны. Каждая из них достойна уважения".

    Об этом Report заявил главный тренер футбольной команды "Габала" Роман Григорчук.

    Украинский специалист оценил соперников "Габалы" в группе C Лиги Европы.

    Он отметил, что собрать информацию о немецкой команде "Боруссия" (Дортмунд), греческой "ПАОК" и российской "Краснодар" не сложно: "Мне очень легко собрать информацию о любом сопернике. Мы знаем как сделать это. Мы полностью осведомлены о каждом из соперников. Поэтому, каких-либо проблем с этим у нас нет".

    50-летний специалист также заявил, что для них не важно, с каким соперником придется встретиться первыми. Он сказал, что всех соперников они ждут с нетерпением: "В настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы как можно лучше воспользоваться промежуточным временем, улучшить положение и повысить профессионализм. Вслед за этим мы выйдем на матч IV тура Премьер лиги Азербайджана с бакинским "Интер". Лишь после этого можно будет говорить о Евролиге. Для нас не важно, с кем мы встретимся в первом туре. Все равно, до декабря мы встретимся с каждым из них".

    Р.Григорчук также заявил о намерении пополнить состав футболистов, сделав трансфер. 

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