Главный тренер "Габалы": Постараемся порадовать наших болельщиков

"Атмосфера в команде перед игрой на высоком уровне. Самое главное, что в нашей команде нет травмированных игроков".
Как сообщает
42-летний специалист отметил, что команда на поле сделает все возможное.
"Мы постараемся порадовать как наших болельщиков, так и весь азербайджанский народ. Уже завершаем подготовку к матчу. Отрадно, что все полностью сосредоточен на игре", - подчеркнул он.
Отметим, что матч "Фехервар" - "Габала", который состоится на "Мол Арене" 21 июля, начнется в 21:00 по бакинскому времени.