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Главный тренер "Габалы": Постараемся порадовать наших болельщиков

Главный тренер "Габалы": Постараемся порадовать наших болельщиков "Атмосфера в команде перед игрой на высоком уровне. Самое главное, что в нашей команде нет травмированных игроков".
Футбол
20 июля 2022 г. 23:32
Главный тренер Габалы: Постараемся порадовать наших болельщиков

"Атмосфера в команде перед игрой на высоком уровне. Самое главное, что в нашей команде нет травмированных игроков".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев накануне первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, который состоится в Венгрии против "Фехервара".

42-летний специалист отметил, что команда на поле сделает все возможное.

"Мы постараемся порадовать как наших болельщиков, так и весь азербайджанский народ. Уже завершаем подготовку к матчу. Отрадно, что все полностью сосредоточен на игре", - подчеркнул он.

Отметим, что матч "Фехервар" - "Габала", который состоится на "Мол Арене" 21 июля, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Xalqımızı sevindirməyə çalışacağıq"

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