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Главный тренер "Габалы": Команда проявила характер в игре с "Карабахом"

Главный тренер "Габалы": Команда проявила характер в игре с "Карабахом" "Команда проявила характер, хорошо настроилась на матч. Мы боролись достойно 90 минут против такой команды".
Футбол
19 декабря 2022 г. 19:28
Главный тренер Габалы: Команда проявила характер в игре с Карабахом

"Команда проявила характер, хорошо настроилась на матч. Мы боролись достойно 90 минут против такой команды".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после ответного матча 1/4 финала Кубка Азербайджана, в котором они в домашнем матче обыграли "Карабах" со счетом 1:0.

42-летний специалист сказал, что матч был сложным: "Мы знали, что на самом деле это будет сложно. Можно сказать, в третий раз за 2 недели мы встречались с “Карабахом”. Чтобы мотивировать футболистов, устранить микротравмы нужны большие силы".

Он сказал, что из-за отсутствия широкого состава Ровлан Мурадов играл в обороне: "Однако нас это не беспокоит. У команды есть характер, и она неоднократно это показывала".

Бахшиев подчеркнул, что в настоящее время они не думают о еврокубках: "В Премьер-лиге осталась последняя игра года, и мы должны настроиться на нее. Постараемся успешно выступить и в Чемпионате, и в Кубке".

Отметим, что первый матч между командами "Габала" и "Карабах" в Баку завершился со счетом 2:2, поэтому "красно-черные" вышли в полуфинал за счет домашней победы.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Komanda "Qarabağ"la oyunda xarakter göstərdi"

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