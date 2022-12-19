Главный тренер "Габалы": Команда проявила характер в игре с "Карабахом"

"Команда проявила характер, хорошо настроилась на матч. Мы боролись достойно 90 минут против такой команды".

"Команда проявила характер, хорошо настроилась на матч. Мы боролись достойно 90 минут против такой команды".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после ответного матча 1/4 финала Кубка Азербайджана, в котором они в домашнем матче обыграли "Карабах" со счетом 1:0.

42-летний специалист сказал, что матч был сложным: "Мы знали, что на самом деле это будет сложно. Можно сказать, в третий раз за 2 недели мы встречались с “Карабахом”. Чтобы мотивировать футболистов, устранить микротравмы нужны большие силы".

Он сказал, что из-за отсутствия широкого состава Ровлан Мурадов играл в обороне: "Однако нас это не беспокоит. У команды есть характер, и она неоднократно это показывала".

Бахшиев подчеркнул, что в настоящее время они не думают о еврокубках: "В Премьер-лиге осталась последняя игра года, и мы должны настроиться на нее. Постараемся успешно выступить и в Чемпионате, и в Кубке".

Отметим, что первый матч между командами "Габала" и "Карабах" в Баку завершился со счетом 2:2, поэтому "красно-черные" вышли в полуфинал за счет домашней победы.