Главный тренер "Габалы": Если поступит предложение от сборной Латвии, я подумаю над этим

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Сейчас я не думаю о том, чтобы возглавить сборную Латвии. Прежде всего я должен получить предложение. Такого предложения нет".

Как сообщает Report, об этом сайту sportacentrs.com заявил главный тренер "Габалы" Роман Григорчук, комментируя возможность стать главным тренером сборной Латвии.

53-летний эксперт отметил, что подумает над этим, если получит предложение.

Григорчук рассказал и об отношениях с Каспаром Горкшем, который является кандидатом на пост президента ФФЛ (Федерация футбола Латвии). Украинский специалист тепло отозвался о ветеране футбола, выступавшем в 2006 году под его руководством в "Вентспилсе".

Напомним, что 27 апреля состоятся выборы на пост президента ФФЛ. Наряду с Каспаром Горкшем есть еще два кандидата. Это Вадим Шасенко и Кришянис Клявинш. 9 июня сборная Латвии проведет в Риге товарищеский матч со сборной Азербайджана.