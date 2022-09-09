Главный тренер "Фрайбурга": В "Карабахе" есть очень сильные футболисты

«Мы проанализировали соперника. Смотрел их матчи в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА».

"Мы проанализировали соперника. Смотрел их матчи в квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА".

Как сообщает командированный во Фрайбург сотрудник Report, об этом на пресс-конференции после матча 1-го тура группы G Лиги Европы по футболу против "Карабаха" (2:1) заявил главный тренер немецкого "Фрайбурга" Кристиан Штрайх.

57-летний специалист сказал, что у "Карабаха" очень сильные игроки: "Я ожидал, что этот поединок будет таким. Очень хорошо сыграли в первые 20 минут. Думаю, мы заслужили победу".